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Ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды из-за сильного ветра в Москве
Фото: instagram.com/udc_moscow

Ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды из-за сильного ветра в Москве

Полина Долганова

Город

Столичным ресторанам и кафе рекомендовали закрыть летние веранды из-за грозы и ветра с порывами до 17 метров в секунду в среду, 19 мая. Об этом сообщает пресс-служба Московского департамента торговли и услуг.

В сообщении говорится, что призыв своевременно принять меры по прекращению эксплуатации летних веранд вызван прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, пишет ТАСС.

Ранее МЧС предупредило жителей столицы о порывистом ветре 19 мая. Уточнялось, что сильный ветер будет в городе с 11:00 до 21:00. В это время горожанам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Также жителей столицы призвали не оставлять детей без присмотра, не парковать машины вблизи деревьев.

Кроме того, из-за сильного ветра в столице объявили «желтый» уровень погодной опасности.

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