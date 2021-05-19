«Лучше бы ругал»: Захарова рассказала, как Лавров общается с сотрудниками

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, ругает ли министр иностранных дел Сергей Лавров своих сотрудников.

— После того как Сергей Викторович вот так молча посмотрит и проникновенно скажет, понимаешь, что лучше бы ругал, — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она выложила ролик с конференции в Душанбе, во время которой Лавров сделал замечание прервавшему его корреспонденту BBC. В подписи к данному видео Захарова и отвечает на давно заданный вопрос Тиграна Кеосаяна по поводу внутренних отношений в ведомстве.

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