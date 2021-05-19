Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«И не скажешь, что 40 лет»: Павел Воля поделился с подписчиками фотографией из лифта
Фото: Instagram (@pavelvolyaofficial)

«И не скажешь, что 40 лет»: Павел Воля поделился с подписчиками фотографией из лифта

Евгения Владимирова

Звезды

Российский комик Павел Воля поделился с подписчиками новым забавным снимком. Поклонники шоумена оценили его образ и заметили, что он очень молодо выглядит.

Воля вспомнил времена «старого» Instagram, где в каждом профиле была фотография, сделанная напротив зеркала в лифте. Именно такое фото он выложил на свою страницу.

— Кажется, мы стали забывать, для чего придумали Инстаграм, — подписал свой снимок комик.

Подписчики оценили образ Воли:

«И не скажешь, что 40 лет»; «Слишком крутой образ получился»; «Как всегда, на высоте!» — написали они.

Читайте также: «Такие смешные»: Павел Воля повеселил подписчиков забавными фото с женой

звездыРоссийские звездыПавел Воля
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Лето как предчувствие: до июня осталось всего пять минут

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Если в пиве слишком много пены: отчего мы больше не дружим с Чехией

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Почему меняется температура тела и при чем тут ковид

Галина Морозова
Галина Морозова

Где погулять: пять критериев, отличающих обычный парк от лесопарка

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Пора на море: как сэкономить на летнем отдыхе

Алексей Рощин
Алексей Рощин

Агрессия и конфликты, которых нельзя избегать

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изгнать насилие из книг невозможно

Все мнения
О проекте