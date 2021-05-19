«И не скажешь, что 40 лет»: Павел Воля поделился с подписчиками фотографией из лифта
Российский комик Павел Воля поделился с подписчиками новым забавным снимком. Поклонники шоумена оценили его образ и заметили, что он очень молодо выглядит.
Воля вспомнил времена «старого» Instagram, где в каждом профиле была фотография, сделанная напротив зеркала в лифте. Именно такое фото он выложил на свою страницу.
— Кажется, мы стали забывать, для чего придумали Инстаграм, — подписал свой снимок комик.
Подписчики оценили образ Воли:
«И не скажешь, что 40 лет»; «Слишком крутой образ получился»; «Как всегда, на высоте!» — написали они.
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