Шесть человек отравились хлором в московском банном комплексе

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Россия, Москва, Венёвская улица Карта всех событий

Шести людям стало плохо после посещения банного комплекса в Москве. Об этом сообщили в столичной прокуратуре в среду, 19 мая.

Инцидент произошел в учреждении на улице Веневской. Посетители почувствовали себя плохо из-за сильного запаха хлора, одной женщине потребовалась помощь медиков. Ее госпитализировали. Прокуратура проверит обстоятельства случившегося, отмечается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что мужчина украл 70 тысяч рублей у своего знакомого в кафе в Москве, пока тот спал.

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