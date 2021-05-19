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Малышева перечислила опасные болезни, о которых говорит потливость
Фото: Пресс-служба Госдумы

Малышева перечислила опасные болезни, о которых говорит потливость

Виктория Федотова

Здоровье

Российский врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что повышенное потоотделение может быть признаком серьезных заболеваний. Она напомнила, что пот здорового человека не пахнет, если его тело и одежда чистые.

— Кроме бытового потения, которое есть у всех нас, потливость может быть признаком болезней. Первая болезнь – лейкоз, для него характерна потливость под утро. Если есть инфекционный процесс, а для лейкоза это нормально, иммунная клетка передает сигнал в мозг, где центр терморегуляции дает сигнал и выделяется пот, — заявила врач в программе «Жить здорово».

По ее словам, если человек потеет утром, нужно сделать анализ крови. Еще одна болезнь, о которой может говорить чрезмерная потливость и днем и ночью – гипертиреоз.

Из-за повышенной функции щитовидной железы выделяется много энергии. Еще одна болезнь, о которой может говорить чрезмерная потливость – это ВИЧ.

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