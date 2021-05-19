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Медики выяснили, что риск заболеть COVID-19 и недостаток витамина D не связаны
Таблетки / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Медики выяснили, что риск заболеть COVID-19 и недостаток витамина D не связаны

Анастасия Прохорова

Здоровье

Врачам не удалось связать риск заболевания коронавирусной инфекцией и недостаток витамина D. Об этом они сообщили в своих исследованиях.

Специалисты под руководством научного директора компании Quest Diagnostics Ли Юнхуна не нашли связи между уровнем витамина D и возможностью заражения COVID-19.

Исследователи проводили измерение концентрации в организме витамина D, сдавали тесты на антитела и при этом также оценивали влияние других факторов риска.

— С одной стороны, мы подтвердили результаты наблюдений коллег, выяснивших, что в организме бывших носителей вируса часто наблюдается необычно низкий уровень витамина D. С другой, статистическая связь между нехваткой витамина и вероятностью заражения COVID-19 исчезла после того, как мы учли все побочные факторы, в том числе возраст, пол и лишний вес, — говорится в статье американского медицинского издания JAMA Network Open.

По словам ученых, меньше половины процентов людей, которые являлись носителями болезни, имели низкий уровень витамина D, а серьезный недостаток витамина наблюдался примерно у 29 процентов переболевших коронавирусной инфекцией.

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