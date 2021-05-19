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Доктор Александр Румянцев: После коронавируса пенсионерам нужно восстанавливаться в санатории
Фото: Надежда Жилинская

Доктор Александр Румянцев: После коронавируса пенсионерам нужно восстанавливаться в санатории

Василий Плиткин

Общество

Основатель Медицинского центра имени Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев считает санаторно-курортное лечение лучшим способом для восстановления здоровья пожилых людей, переболевших коронавирусом.

— Пожилые люди больше других пострадали от последствий пандемии COVID-19. Дело не только в самом вирусе, но и в том, что люди были заперты в своих домах из-за режима самоизоляции. Они мало двигались, испытывали стресс. Из-за этого обострялись многие хронические заболевания. Теперь пожилым людям срочно нужно восстановление. В санаториях его можно провести гораздо лучше, чем на даче или дома, — сказал доктор Румянцев в интервью изданию «Аргументы и факты».

Академик предлагает выдавать всем без исключения пенсионерам хотя бы одну путевку в санаторий за счет государства в год.

— У нашей страны есть средства, просто на медицину их выделяют слишком мало. Я считаю, что для развития отрасли нужно как минимум удвоить бюджет: довести его до 8–9 процентов от ВВП, как в большинстве развитых стран. Тогда денег хватит и на бесплатные путевки в санатории пенсионерам, и на бесплатные лекарства, и на многие другие нужды. Экономить можно на чем угодно, но не здоровье, — отметил он.

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