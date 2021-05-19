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Энергетики устранили аварию, которая оставила без света 15 тысяч жителей Иванова
Фото: Анна Быкова

Энергетики устранили аварию, которая оставила без света 15 тысяч жителей Иванова

Анастасия Волоснова

Происшествия

В Иванове устранили аварию, которая оставила без света около 15 тысяч жителей города. Об этом рассказали в ГУ МЧС по региону.

Авария произошла в районе улиц Велижской и Ташкентской в 20:05 по московском времени в среду, 19 мая. Из-за инцидента электроснабжение отключилось в 19 трансформаторных подстанциях. Без света остались 14 687 человек, среди которых 4723 ребенка.

В 21:08 по московскому времени электроснабжение восстановили в полном объеме, уточнили в ведомстве, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что таксист спровоцировал аварию на северо-западе Москвы.

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