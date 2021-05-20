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Синоптики сообщили москвичам о погоде 20 мая
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Синоптики сообщили москвичам о погоде 20 мая

Юлия Курганова

Город

В четверг, 20 мая, столичный регион будет находиться на восточной окраине циклона, погода будет носить неустойчивый характер. Ожидается переменная облачность, временами будут идти небольшие дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 19-21 градус. В Подмосковье температура ожидается 16-21 градус тепла.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 75 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что для лиц с проявлениями кислородной недостаточности и плохо чувствующих себя при жаркой погоде такие внешние условия являются благоприятными. Метеопатические реакции в виде появления головных болей, резкого повышения или снижения артериального давления, симптомы психологического дискомфорта и тревожного состояния могут быть связаны с колебаниями атмосферного давления и усилением ветра.

Чтобы предотвратить развитие выраженных проявлений ухудшения самочувствия, необходимо принять растительные седативные средства, нормализовать артериальное давление. Водные процедуры, особенно контрастные, с чередованием температуры улучшают сосудистый тонус и нормализуют нервную систему.

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