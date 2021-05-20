МВД назвало условие продления срока пребывания в РФ незаконных мигрантов

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Министерство внутренних дел России может продлить срок пребывания в стране до 90 дней незаконным мигрантам, если они являются гражданами стран, с которыми у РФ закрыто авиасообщение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 20 мая.

Так, мигрантам предлагается обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту пребывания с заявлением, в котором в произвольной форме следует рассказать о своей ситуации. После рассмотрения заявления мигрантам, которые находятся на территории России незаконно, могут продлить срок временного пребывания до 90 дней.

При этом в министерстве уточнили, что МВД совместно с ведомствами других стран определило порядок согласования вывозных рейсов и пропуска через государственные границы таких граждан, сообщает ТАСС.

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