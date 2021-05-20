Онколог назвал самые распространенные виды рака в России

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Рак молочной и предстательной желез являются наиболее распространенными в России. Об этом рассказал главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков в четверг, 20 мая.

По его словам, эти виды рака занимают первое место и в Москве, и в России.

— Дальше по нисходящей — колоректальный рак, рак легкого, рак желудка, — цитирует врача РИА Новости.

Ранее диетолог рассказала, как уберечься от образования раковой опухоли.

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