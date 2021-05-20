Главный онколог Москвы рассказал о связи коронавируса с раком

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков сообщил, что COVID-19 не может повлиять на онкологию.

— Как и любое вирусное заболевание, оно влияет на организм, может отсрочить лечение, не дать возможности лечиться, человек может умереть от коронавируса. Но на заболеваемость онкологией, я думаю, что никак не должен влиять, — сказал он в интервью РИА Новости.

Ранее медики выяснили, что риск заболеть COVID-19 и недостаток витамина D не связаны. Исследователи проводили измерение концентрации в организме витамина D, сдавали тесты на антитела и при этом также оценивали влияние других факторов риска.

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