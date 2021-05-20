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Москвичей предупредили о сильном ветре 20 мая
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Москвичей предупредили о сильном ветре 20 мая

Илья Ашуров

Город

В столице ожидаются кратковременный дождь и сильный ветер. Об этом в четверг, 20 мая, написали в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Уточняется, что 20 мая в городе немного похолодает: температура воздуха не превысит 21 градуса. Также возможны небольшие дожди, которые не будут отличаться продолжительностью. Кроме того, жителей столицы предупредили об опасности сильного ветра.

— Местами порывы ветра до 14 метров в секунду. Будьте внимательны! — написала пресс-служба ведомства.

Ранее синоптики сообщили, что 20 мая столичный регион будет находиться на восточной окраине циклона, погода будет носить неустойчивый характер. Также специалисты отметили, что для лиц с проявлениями кислородной недостаточности и плохо чувствующих себя при жаркой погоде такие внешние условия являются благоприятными.

Читайте также: Придет ли в Москву «красная жара» и какая погода будет в столице летом

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