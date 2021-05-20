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Дом на 172 квартиры построят по программе реновации в Перове
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Дом на 172 квартиры построят по программе реновации в Перове

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, 2-я Владимирская улица, 13 Карта всех событий

Дом на 172 квартиры построят по программе реновации в районе Перово в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Здание возведут по адресу улица 2-я Владимирская, владение 13. Соответствующий проект согласовали в Москомэкспертизе.

В новостройке организуют 32 однокомнатных, 117 двухкомнатных и 23 трехкомнатных квартиры, отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов. Он уточнил, что часть помещений адаптируют для маломобильных граждан.

Дом будет облицован фасадным кирпичом, первый этаж и цоколь сделают керамическими. Кроме того, специалисты проведут остекление лоджий.

Также будет благоустроена прилегающая к новостройке территория. Возле дома установят детские и спортивные площадки, высадят деревья и организуют освещение, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что детский сад на 140 мест достроили в Люблине.

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