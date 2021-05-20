Гастроэнтеролог объяснил, как вирус гепатита может попасть в организм человека

Фото: pixabay.com

Врач-гастроэнтеролог Дмитрий Виноградов рассказал, как человек может заразиться вирусом гепатита.

— Гепатит типов В и С передается от больного человека к здоровому при переливании крови или ее компонентов, — сообщил доктор.

По его словам, одной из самых распространенных ситуаций передачи данного вируса является использование плохо простерилизованных инструментов во время различных операций. Однако гепатит А передается только определенными способами, а именно — фекально-оральным путем или при употреблении пищи, воды, в которых содержится этот вирус. Как подчеркнул врач, в отличие от В и С, гепатит А не переходит в хроническую форму, отмечает Nation News.

Гастроэнтеролог также добавил, что заражение первым типом данного вируса может происходить через посуду, поручни общественного транспорта, ручки дверей и другие предметы обихода, с которыми контактировал человек, являющийся носителем гепатита. Вирус также мог оказаться в организме, если человек съел инфицированные фрукты, овощи, моллюски и другое. Помимо этого, существует риск заразиться гепатитом первого типа в странах, где существуют большие проблемы с запасами чистой воды.

Читайте также: Названы симптомы болезни печени, при которых необходимо срочно обратиться к врачу