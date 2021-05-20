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Эксперт объяснил, какую опасность хранит использование биометрических данных
Фото: pixabay.com

Эксперт объяснил, какую опасность хранит использование биометрических данных

Елена Фролова

Общество

Самое страшное, что может произойти с человеком, — это утечка биометрических данных, поскольку это может сломать ему жизнь. Так считает заместитель главы Министерства финансов России Алексей Моисеев. С его мнением согласен и эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов.

— Так как это достаточно сложные программно-технические системы, то стопроцентной гарантии безопасности вам никогда обеспечить не смогут ни в настоящем, ни в будущем. Это в принципе невозможно, — подчеркнул Виталий Вехов.

Он также объяснил, что безопасность данных человека, которые он предоставил какой-либо системе, зависит лишь от того, насколько много он их дал, отмечает Nation News. Например, если предоставить лишь логин и пароль, то это одно дело, а если добавить к этому еще и данные паспорта — другое, считает эксперт.

— А если все в совокупности, да еще с биометрическими данными, то есть записью голоса, отпечатками пальцев, радужной оболочкой глаза, то можно считать, что вас можно идентифицировать в любой точке мира даже дистанционно, — рассказал эксперт в области информационной безопасности.

Он также добавил, что лично сам и его коллеги никогда на это не пойдут. По его словам, отпечатки пальцев являются неоспоримыми данными для идентификации личности, потому что в мире нет двух людей с одинаковыми отпечатками пальцев.

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