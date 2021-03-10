Эксперт рассказал о важном недостатке биометрии

Фото: pixabay.com

Программа биометрии подтверждает свое удобство и надежность, но у биометрических методов есть один недостаток. Об этом директор Центра IТ-исследований и экспертизы РАНХиГС Михаил Брауде-Золотарев рассказал «Экономике сегодня».

Работа Единой биометрической системы (ЕБС) была запущена в 2018 году. Инициаторами ее создания стали Минцифры и Центральный банк РФ. На сегодняшний день в ЕБС имеются данные лишь 164 тысяч человек, что, по мнению эксперта, легко можно объяснить.

— Люди пока испытывают недоверие к подобным технологиям. Вполне возможно, что для этого есть основания. С одной стороны, биометрия является очень удобным и технологичным способом, поскольку наши данные всегда с нами. Казалось бы, надежнее ничего придумать нельзя. С другой стороны, у биометрических методов есть один существенный недостаток, который нельзя устранить. Если однажды биометрическая система была взломана и соответствующие параметры утекли в руки мошенников, то больше конкретный человек воспользоваться своими данными не сможет, — объяснил Михаил Брауде-Золотарев.

Ранее стало известно, что Минцифры планирует в течение двух лет собрать метрические данные пользователей с помощью многофункциональных центров. Уточняется, что сдача такой информации должна быть добровольной.

— Если обусловить получение каких бы то ни было услуг — государственных либо в частном секторе — биометрическими параметрами, то соответствующий процент в ЕБС мог бы быть довольно большим. Одновременно с этим было бы неправильно применять любые меры принуждения к использованию биометрии, пусть даже косвенные, — добавил Михаил Брауде-Золотарев.

Тем временем заместитель главы Минцифры России Олег Качанов подчеркнул, что сбор биометрических данных не будет влиять на доступ к госуслугам. Получать помощь на Едином портале государственных услуг по-прежнему можно будет только после авторизации.

Современная биометрия позволяет ускорять получение разных финансовых, коммерческих и государственных услуг. В будущем планируется ее использовать для идентификации пассажиров в аэропортах. Согласно ожиданиям, к 2024 году порядка 12 российских воздушных гаваней будут использовать программу биометрических данных.

— Отпечатки пальцев, радужная оболочка глаза и прочие привязанные к телу параметры «выдаются» человеку при рождении и остаются с ним на всю жизнь. Поэтому их компрометация носит принципиальный характер, — подчеркнул Михаил Брауде-Золотарев.

При этом он добавил, что биометрические системы должны быть очень сильно защищены.

Читайте также: FacePay: как система распознавания лиц изменит поездки в московском метро