Фармпроекты резидентов технополиса «Москва» создадут около двух тысяч рабочих мест

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Фармацевтика является одной из якорных отраслей особой экономической зоны Москвы вместе с микроэлектроникой, медициной, информационными технологиями. В этой сфере задействованы десять резидентов технополиса «Москва».

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, на столицу приходится около 20 процентов от общероссийского фармпроизводства. Эта отрасль постоянно развивается: в прошлом году инвестиции московских фармацевтических предприятий достигли 10,5 миллиарда рублей, что на 133 процента превышает показатели 2019 года.

Заммэра пояснил, что Московская особая экономическая зона является одним из главных центров развития отрасли, статус ее резидента имеют десять фармацевтических компаний.

— Большинство из них размещены на московской площадке «Печатники», несколько крупных заводов локализуются на площадке «Алабушево» в Зеленограде, — сказал Владимир Ефимов.

Он отметил, что эти компании планируют создать около двух тысяч рабочих мест.

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