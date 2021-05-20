Коронавирус выявили у 9232 человек в России за сутки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В России за минувшие сутки выявлено более 9,2 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в четверг, 20 мая.

Так, в стране за последние 24 часа зафиксировали 9232 случая COVID-19. Из них 14,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Скончались за сутки 396 человек, выздоровели 9983 пациента.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев коронавируса за сутки выявили в Москве — 3312, Санкт-Петербурге — 791 и Московской области — 727.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Всего в РФ за время пандемии зарегистрировали 4 974 908 случаев вируса. Скончались в России от инфекции и ее последствий 117 361 человек, вылечились от коронавируса 4 591 770 пациентов.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Мурашко рассказал о сроках введения «Спутника Лайт» в гражданский оборот