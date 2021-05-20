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Немецкий депутат предложил ввести санкции против США из-за «Северного потока — 2 »
Фото: nord-stream2.com / Aксель Шмидт

Немецкий депутат предложил ввести санкции против США из-за «Северного потока — 2 »

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Член комитета Бундестага Германии по энергетике Штеффен Котре сообщил, что санкции в отношении США из-за ситуации с «Северным потоком — 2» стали бы «политически правильным» шагом для немецкого правительства.

Депутат пояснил, что Берлин выступает против агрессии Америки только вербально, поэтому для проекта строительства газопровода сохраняются некоторые риски. Снизить их помогло бы повышение таможенных пошлин на поставки американского газа, считает Штеффен Котре.

— Ситуация запутанная. Осталось построить всего несколько километров — это знают все. Я не могу судить, насколько глубоко идет переосмысление в администрации США. Надеюсь, что этот важный проект наконец-то завершится успешно, — цитирует депутата РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что США могут отказаться от санкций против «Северного потока — 2» сразу после их введения.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

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