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«Мне нравится ее посыл»: Лазарев назвал своих фаворитов на Евровидении
Фото: instagram.com/lazarevsergey

«Мне нравится ее посыл»: Лазарев назвал своих фаворитов на Евровидении

Евгения Владимирова

Звезды

Сергей Лазарев рассказал о своих фаворитах на песенном конкурсе Евровидение. Музыкант поделился информацией в рамках шоу Open Up на Online Eurovision Village.

— Я действительно люблю Мальту, девочку с Мальты. Мне нравится ее посыл. Я считаю ее хорошей исполнительницей. Также считаю фаворитом Францию, — рассказал Сергей Лазарев в интервью на шоу.

Рассказывая про выступление певицы Манижи, Лазарев отметил, что, хоть она и новая артистка, но уже достаточно знаменита в нашей стране. Он заметил, что в ее композиции «Russain Woman» собран микс из разных музыкальных направлений: рока, фолка и поп-музыки.

Лазарев отметил, что в будущем рассчитывает еще раз поучаствовать в Евровидении, приведя в пример русскую поговорку «Бог любит троицу».

Напомним, что Сергей Лазарев дважды участвовал в конкурсе — в 2016 году с композицией «You Are the Only One» и в 2019 году с песней Scream, но ни разу не одержал победы. В первый раз он занял третье место с 491 баллом в финале, а во второй раз вновь завоевал третье место, получив 370 баллов.

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Сергей ЛазаревЕвровидениеМанижа
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