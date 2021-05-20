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Доктор Комаровский рассказал о пользе дыхательных упражнений при восстановлении после COVID
Фото: Youtube / Доктор Комаровский

Доктор Комаровский рассказал о пользе дыхательных упражнений при восстановлении после COVID

Евгения Владимирова

Здоровье

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о пользе дыхательных упражнений для восстановления после COVID-19. По словам специалиста, упражнения не помешают и при других заболеваниях легких.

— Никогда никому ни при каких обстоятельствах дыхательные упражнения не могут помешать, если во время их выполнения вам не становится плохо. Причем при анализе лечения практически любых болезней, даже бронхиальной астмы, мы можем обнаружить огромное количество исследований, доказывающих пользу дыхательных упражнений как с задержкой дыхания, так и с активизацией дыхания, — ответил медик на вопрос подписчицы на своей странице в Instagram.

Врач отметил, что сам факт осознанного выполнения упражнений может оказывать положительный эффект на работу легких.

— По-видимому, сам факт осознанных занятий, когда вы контролируете свое дыхание, запускает какую-то цепочку физиологических процессов, которые улучшают работу легких, — объяснил Комаровский.

Специалист добавил, что любые упражнения должны нести пользу организму. По его словам, если человек чувствует себя хорошо после их выполнения, то таковые стоит продолжать.

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