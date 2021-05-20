Песков прокомментировал слова Блинкена о «Северном потоке — 2»

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Сообщение госсекретаря США Энтони Блинкена о приостановке санкций в отношении Nord Stream 2 является позитивным сигналом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 20 мая.

Ранее Блинкен сообщил, что в интересах Америки приостановить санкции в отношении компании — оператора Nord Stream 2 AG, его главы и работников.

— Это позитивный сигнал, безусловно, — прокомментировал заявление представитель Кремля. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Госдеп объяснил отказ от санкций в отношении «Северного потока — 2».

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

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