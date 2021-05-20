Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Зеленский сообщил о необходимости прямого разговора с Путиным по Донбассу
Фото: president.gov.ua

Зеленский сообщил о необходимости прямого разговора с Путиным по Донбассу

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что считает необходимым провести прямой разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, а также привлечь к дискуссии США.

По словам украинского лидера, помимо «нормандского формата», следует провести прямой разговор с Владимиром Путиным по ситуации в Донбассе, передает РИА Новости.

— А кроме прямого разговора с президентом РФ, я вижу еще формат привлечения США к этой дискуссии. В каком формате, пока не готов говорить, — сказал Владимир Зеленский.

Ранее он сообщил о начале контактов администраций глав Украины и России по организации встречи с Владимиром Путиным. В Кремле подтвердили эту информацию, уточнив, что речь идет о гипотетической встрече.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Читайте также: Кремль: Поглощения Донбасса Россией не будет

Владимир ЗеленскийДонбассВладимир Путин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Когда очень важно быть вместе

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Каин и Авель не играли в компьютерные игры

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жажда зрелищ: чем реже мы ходим в музеи, тем лучше

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Ускоренно строим соцобъекты

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Кто сказал, что во всем виновата школа

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Наши дети растут варварами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Лето как предчувствие: до июня осталось всего пять минут

Все мнения
О проекте