Зеленский сообщил о необходимости прямого разговора с Путиным по Донбассу

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что считает необходимым провести прямой разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, а также привлечь к дискуссии США.

По словам украинского лидера, помимо «нормандского формата», следует провести прямой разговор с Владимиром Путиным по ситуации в Донбассе, передает РИА Новости.

— А кроме прямого разговора с президентом РФ, я вижу еще формат привлечения США к этой дискуссии. В каком формате, пока не готов говорить, — сказал Владимир Зеленский.

Ранее он сообщил о начале контактов администраций глав Украины и России по организации встречи с Владимиром Путиным. В Кремле подтвердили эту информацию, уточнив, что речь идет о гипотетической встрече.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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