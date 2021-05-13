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Кремль: Поглощения Донбасса Россией не будет
Фото: Moscow-Live

Кремль: Поглощения Донбасса Россией не будет

Виктория Родимкина

Внешняя политика

В Кремле опровергли информацию о том, что Россия якобы планирует присоединить Донбасс. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 13 мая.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на документы ЕС сообщило, что Россия якобы намерена «де-факто интегрировать» часть Восточной Украины.

Пресс-секретарь российского лидера опроверг эту информацию, сообщает РИА Новости.

— Россия не планировала и не планирует никого поглощать, никогда этим не занималась, — сказал представитель Кремля, комментируя это сообщение.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о «войне в Европе» из-за Крыма и Донбасса.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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Дмитрий ПесковДонбассКремль
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