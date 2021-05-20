Юрист напомнила подросткам три ключевых правила при устройстве на работу

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Подростки, устраиваясь на работу, должны обращать внимание на три ключевых момента, чтобы не стать жертвой махинаций недобросовестного работодателя. О чем нужно помнить несовершеннолетнему соискателю и его родителям, «Вечерней Москве» рассказала профессор кафедры трудового права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук, адвокат Марина Буянова.

— Несовершеннолетний работает по сокращенному графику; подросткам не разрешается заниматься опасной деятельностью; с юными соискателями работодатель не может заключать договор о полной материальной ответственности, — перечислила она.

Эксперт также посоветовала изучить раздел Трудового кодекса РФ, посвященный особенностям заключения трудового договора с лицами моложе 18 лет. При возникновении каких-либо нештатных ситуаций можно обратиться в профсоюзы, где бесплатно проконсультируют по проблеме, добавила юрист.

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