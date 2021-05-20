Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Юрист напомнила подросткам три ключевых правила при устройстве на работу
Фото: Pixabay / LEANDRO AGUILAR

Юрист напомнила подросткам три ключевых правила при устройстве на работу

Ростислав Зубков

Общество

Подростки, устраиваясь на работу, должны обращать внимание на три ключевых момента, чтобы не стать жертвой махинаций недобросовестного работодателя. О чем нужно помнить несовершеннолетнему соискателю и его родителям, «Вечерней Москве» рассказала профессор кафедры трудового права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук, адвокат Марина Буянова.

— Несовершеннолетний работает по сокращенному графику; подросткам не разрешается заниматься опасной деятельностью; с юными соискателями работодатель не может заключать договор о полной материальной ответственности, — перечислила она.

Эксперт также посоветовала изучить раздел Трудового кодекса РФ, посвященный особенностям заключения трудового договора с лицами моложе 18 лет. При возникновении каких-либо нештатных ситуаций можно обратиться в профсоюзы, где бесплатно проконсультируют по проблеме, добавила юрист.

Читайте также: Когда стоит отклонить предложение работодателя: советы экспертов центра «Моя работа»

подростокработодателиюрист
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Когда очень важно быть вместе

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Каин и Авель не играли в компьютерные игры

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жажда зрелищ: чем реже мы ходим в музеи, тем лучше

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Ускоренно строим соцобъекты

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Кто сказал, что во всем виновата школа

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Наши дети растут варварами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Лето как предчувствие: до июня осталось всего пять минут

Все мнения
О проекте