Москвичей предупредили о сильном ветре и грозе

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Вечером в четверг, 20 мая, в столице прогнозируются грозы и усиление ветра. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

— В период с 16:00 до 21:00 в столице ожидается дождь, местами гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 17 м/с, — говорится в сообщении Telegram-канала «Городское хозяйство Москвы».

В связи с неблагоприятными погодными условиями москвичей призвали быть внимательнее на улицах, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.

Ранее сообщалось, что самый холодный день недели ожидает москвичей в пятницу.

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