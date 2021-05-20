Москвичей предупредили о сильном ветре и грозе
Вечером в четверг, 20 мая, в столице прогнозируются грозы и усиление ветра. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
— В период с 16:00 до 21:00 в столице ожидается дождь, местами гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 17 м/с, — говорится в сообщении Telegram-канала «Городское хозяйство Москвы».
В связи с неблагоприятными погодными условиями москвичей призвали быть внимательнее на улицах, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.
Ранее сообщалось, что самый холодный день недели ожидает москвичей в пятницу.
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