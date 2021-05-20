Вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали в Никарагуа

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Однокомпонентная вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» зарегистрирована для применения в Никарагуа. Об этом в четверг, 20 мая, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Препарат одобрен Министерством здравоохранения Никарагуа.

Напомним, вакцина «Спутник Лайт» стала четвертым препаратом, созданным в России для борьбы с коронавирусом. На сегодняшний день в стране есть три двухкомпонентные вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» составляет 79,4 процента с 28-го дня после получения иммунизации.

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