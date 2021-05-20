Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали в Никарагуа
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали в Никарагуа

Кирилл Николаев

Здоровье

Однокомпонентная вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» зарегистрирована для применения в Никарагуа. Об этом в четверг, 20 мая, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Препарат одобрен Министерством здравоохранения Никарагуа.

Напомним, вакцина «Спутник Лайт» стала четвертым препаратом, созданным в России для борьбы с коронавирусом. На сегодняшний день в стране есть три двухкомпонентные вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» составляет 79,4 процента с 28-го дня после получения иммунизации.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Мурашко рассказал о сроках введения «Спутника Лайт» в гражданский оборот

вакциналекарственный препараткоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Десять заповедей советской пионерии

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Когда очень важно быть вместе

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Каин и Авель не играли в компьютерные игры

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жажда зрелищ: чем реже мы ходим в музеи, тем лучше

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Ускоренно строим соцобъекты

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Кто сказал, что во всем виновата школа

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Наши дети растут варварами

Все мнения
О проекте