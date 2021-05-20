Около 24 миллионов человек вакцинировались от коронавируса в России

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Прививку от COVID-19 сделали около 24 миллионов россиян, что свидетельствует о некотором отставании от желаемых темпов вакцинации. Об этом заявил директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

— К сожалению, отмечаются некие отставания от тех темпов вакцинации, которые хотелось бы иметь в нашей стране. На вчерашнее число вакцинацию прошли 24 миллиона человек, — приводит слова Горелова Интерфакс.

Кроме того, специалист указал на некоторый парадокс — в России существует заметное разнообразие вакцин, однако граждане прививаются достаточно медленно. Эксперт Роспотребнадзора связывает этот факт с давно существующим антипрививочным движением.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» поступит в гражданский оборот через три недели. Этот препарат стал уже четвертым в России. На сегодняшний день в стране есть три двухкомпонентные вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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