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Опрос показал, сколько россиян видят в РФ великую державу
Фото: АГН Москва

Опрос показал, сколько россиян видят в РФ великую державу

Кирилл Николаев

Общество

Российская Федерация, по мнению 42 процентов граждан страны, является одной из великих держав мира. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

Согласно полученным данным, 28 процентов россиян считают, что страна достигнет уровня великой державы через 15–20 лет. Противоположной точки зрения придерживаются 23 процента опрошенных.

Как отметили в ВЦИОМ, 43 процента россиян уверены, что страна за последний год усилила свое влияние на международной арене. Почти каждый четвертый (24 процента) считает, что это влияние осталось на прежнем уровне, и ровно столько же респондентов придерживаются мнения, что Россия ослабила позиции в мире.

Опрос прошел 13 мая 2021 года. В нем поучаствовали 1600 человек в возрасте от 18 лет.

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