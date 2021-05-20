Поддельные банкноты стали реже попадаться в Московском регионе

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Московской области сократилось количество поддельных денежных купюр. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Банка России по Центральному федеральному округу​​ в четверг, 20 мая.

По данным организации, в регионе за первые три месяца этого года специалисты выявили 3789 поддельных денежных знаков. При этом наибольшей популярностью у фальшивомонетчиков пользуются пятитысячные банкноты. С января по май их было выведено из оборота 3109 штук. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года, на 513 штук.

Также за три месяца эксперты банковского сектора обнаружили 248 фальшивых купюр номиналом 2000 рублей, что на две меньше, чем в IV квартале 2020-го.

Кроме того, за объявленный период специалисты выявили 421 тысячерублевую фальшивую банкноту, шесть штук подделок номиналом пятьсот рублей, одну сторублевую и две пятидесятирублевые фальшивые купюры, а также десятирублевую и пятирублевую монеты.

Также за первый квартал 2021 года эксперты вывели из обращения 5514 поддельных банкнот иностранных государств. Чаще всего в регионе попадались фальшивые доллары США. Их было выявлено 5410 штук. Еще 103 поддельные купюры относились к европейской валюте, а одна из них была подделкой банкноты китайских юаней.

Ранее пресс-служба Банка России сообщила, что количество фальшивых купюр в российской банковской системе сократилось на 32,2 процента.

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