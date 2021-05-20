Минпромторг России признан потерпевшей стороной по делу против замглавы департамента

Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации признано потерпевшей стороной в деле о мошенничестве, которое было возбуждено против заместителя руководителя департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Ольги Покидышевой и экс-главы этого департамента Ольги Колотиловой. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Как отмечается в сообщении, Минпромторг оказывает следственным органам необходимое содействие и предоставляет требуемые документы.

Ранее стало известно, что следователь передал ходатайство в суд о заключении замглавы департамента Покидышевой и Колотиловой, которая в настоящее время является помощницей губернатора Новгородской области, под стражу до 19 июля.

Фабула дела в отношении чиновниц пока остается неясной. Им вменяют статью «Мошенничество в особо крупном размере», наказание по которой может достигать до десяти лет заключения, сообщает РИА Новости.

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