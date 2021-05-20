Сергей Собянин сообщил о завершении проходки последнего тоннеля на юго-западном участке БКЛ

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Проходка последнего тоннеля на юго-западном участке Большой кольцевой линии столичного метро завершена. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 20 мая.

— Все станции на участке — «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского» — планируем достроить уже в этом году, — уточнил глава города на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам мэра, после открытия станции улучшат ситуацию с транспортным обслуживанием таких районов Москвы, как Раменки, Очаково-Матвеевское и Проспект Вернадского.

Ранее сообщалось, что проходку тоннелей БКЛ завершат в Москве до конца года.

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