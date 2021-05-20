Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сергей Собянин сообщил о завершении проходки последнего тоннеля на юго-западном участке БКЛ
IMG_7879.jpg

Сергей Собянин сообщил о завершении проходки последнего тоннеля на юго-западном участке БКЛ

Анастасия Колоскова

Город

Проходка последнего тоннеля на юго-западном участке Большой кольцевой линии столичного метро завершена. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 20 мая.

— Все станции на участке — «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского» — планируем достроить уже в этом году, — уточнил глава города на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам мэра, после открытия станции улучшат ситуацию с транспортным обслуживанием таких районов Москвы, как Раменки, Очаково-Матвеевское и Проспект Вернадского.

Ранее сообщалось, что проходку тоннелей БКЛ завершат в Москве до конца года.

Читайте также: Сергей Собянин открыл Музей транспорта Москвы на ВДНХ

БКЛстроительство БКЛСергей Собянин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Десять заповедей советской пионерии

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Когда очень важно быть вместе

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Каин и Авель не играли в компьютерные игры

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жажда зрелищ: чем реже мы ходим в музеи, тем лучше

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Ускоренно строим соцобъекты

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Кто сказал, что во всем виновата школа

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Наши дети растут варварами

Все мнения
О проекте