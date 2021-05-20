Пашинян подтвердил подлинность появивщегося в Интернете проекта документа о границах

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Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян подтвердил подлинность просочившегося в Сеть проекта документа по поводу делимитации границы, который планируется подписать с Азербайджаном. Об этом он заявил на внеочередном заседании парламента.

— Да, это точно тот документ, который, по моему убеждению, армянские оппозиционные круги получили из Азербайджана, как и другие сведения, — сказал Пашинян.

Напомним, ранее в четверг, 20 мая, исполняющий обязанности премьера Армении сообщил, что планирует подписать новый документ по итогам переговоров между Россией и Азербайджана. Он подчеркнул, что принятые в ходе переговоров решения на 100 процентов соответствуют интересам Армении.

Документ, о котором идет речь, разрешает создание совместной комиссии по вопросам делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией.

Ранее президент России Владимир Путин во время телефонных переговоров с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном обсудил ситуацию на азербайджано-армянской границе. Российский лидер отметил, что РФ готова выступить в роли посредника, чтобы помочь нормализовать обстановку в регионе.

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