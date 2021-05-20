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Здание у станции метро «Таганская» выставили на аукцион
Фото: Анна Быкова

Здание у станции метро «Таганская» выставили на аукцион

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, улица Малые Каменщики, 18с16 Карта всех событий

Здание площадью 270 квадратных метров в центре столицы выставили на аукцион. Начальная стоимость лота составляет 47,1 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба Центра управления городским имуществом в четверг, 20 мая.

По словам начальника управления по вовлечению объектов имущественного фонда Центра Александра Алексеева, объект может заинтересовать инвестора из-за своего удачного расположения. Здание находится в пешей доступности от метро «Таганская» и Садового кольца.

— Локация и свободное назначение здания позволяет разместить здесь офисы, сервис по ремонту автомобилей или небольшой магазин со складом, — приводится слова Алексеева на сайте ведомства.

Уточняется, что здание расположено в жилом квартале по адресу: улица Малые Каменщики 18, строение 16. Рядом с ним находятся несколько школ и юридический центр. Торги состоятся 15 июня, заявку на участие в аукционе можно подать до 4 июня.

Ранее сообщалось, что на аукцион выставили исторический комплекс зданий в Шуваловском парке.

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