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Эйфелеву башню вновь откроют для посетителей 16 июля
Фото: pixabay.com

Эйфелеву башню вновь откроют для посетителей 16 июля

Полина Долганова

В мире

Эйфелева башня откроется для посетителей 16 июля после девятимесячного перерыва. Об этом в четверг, 20 мая, сообщили в пресс-службе обслуживающей компании SETE.

Отмечается, что летом количество посетителей достопримечательности будет ограничено. Ее смогут посещать не более 10 тысяч человек в день. До пандемии Эйфелеву башню ежедневно посещали около 25 тысяч туристов.

Напомним, многие достопримечательности Франции закрылись для посетителей в конце октября 2020 года в связи с введением режима самоизоляции в стране.

Теперь же Франция объявила о новом этапе смягчения карантинных мер с 19 мая в связи с улучшением эпидемической ситуации, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Парижский Disneyland вновь начнет принимать посетителей 17 июня. Парк развлечений будет работать при соблюдении всех необходимых санитарных мер на фоне пандемии.

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ФранцияЭйфелева башняПариж
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