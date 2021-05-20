Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Скончался Герой России, летчик Тайгиб Толбоев
Фото: Пресс-служба главы Республики Дагестан

Скончался Герой России, летчик Тайгиб Толбоев

Анастасия Колоскова

Общество

Летчик-испытатель, Герой Российской Федерации Тайгиб Толбоев ушел из жизни в четверг, 20 мая, в возрасте 64 лет. Об этом сообщила пресс-служба главы Республики Дагестан.

Толбоев находился на офицерской службе более 30 лет. За это время ему удалось освоить и испытать более 50 типов и модификаций самолетов и вертолетов. Он также принимал участие в испытаниях нового ракетного вооружения. Кроме того, летчик принимал участие в боевых действиях.

— Так, на переломном рубеже истории Дагестана Толбоев сыграл важную роль в стабилизации ситуации, в отражении агрессии международных бандформирований. Он вывозил из зоны боевых действий раненых бойцов, эвакуировал мирных жителей, доставлял подкрепления и грузы, перевозил командование войсковой группировки, совершил несколько десятков боевых вылетов, — говорится в сообщении на сайте главы Дагестана.

Он был награжден званиями Герой России, «Народный герой Дагестана» и «Заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации».

смертьРеспублика Дагестанроссийский летчик
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пионерия спасла бы нас от Керчи и Казани

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Страхи-2021: мы больше не боимся ни войны, ни голода

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Когда очень важно быть вместе

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Каин и Авель не играли в компьютерные игры

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Десять заповедей советской пионерии

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жажда зрелищ: чем реже мы ходим в музеи, тем лучше

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Ускоренно строим соцобъекты

Все мнения
О проекте