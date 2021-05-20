Скончался Герой России, летчик Тайгиб Толбоев

Фото: Пресс-служба главы Республики Дагестан

Летчик-испытатель, Герой Российской Федерации Тайгиб Толбоев ушел из жизни в четверг, 20 мая, в возрасте 64 лет. Об этом сообщила пресс-служба главы Республики Дагестан.

Толбоев находился на офицерской службе более 30 лет. За это время ему удалось освоить и испытать более 50 типов и модификаций самолетов и вертолетов. Он также принимал участие в испытаниях нового ракетного вооружения. Кроме того, летчик принимал участие в боевых действиях.

— Так, на переломном рубеже истории Дагестана Толбоев сыграл важную роль в стабилизации ситуации, в отражении агрессии международных бандформирований. Он вывозил из зоны боевых действий раненых бойцов, эвакуировал мирных жителей, доставлял подкрепления и грузы, перевозил командование войсковой группировки, совершил несколько десятков боевых вылетов, — говорится в сообщении на сайте главы Дагестана.

Он был награжден званиями Герой России, «Народный герой Дагестана» и «Заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации».