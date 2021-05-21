Дипломы об образовании в России могут дополнить QR-кодами

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Министерство науки и высшего образования России прорабатывает вопрос об использовании в документах об образовании и квалификации QR-кодов. Об этом заявил заместитель главы ведомства Петр Кучеренко в пятницу, 21 мая.

— В дополнение министерство сообщает, что в настоящее время прорабатывается вопрос об использовании графических идентификаторов (QR-кодов) в документах об образовании и (или) квалификации для обеспечения доступа работодателей к портфолио выпускников, — рассказал Кучеренко.

Министерство подготовило предложения по формированию цифрового профиля компетенций и достижений людей. В него, помимо прочего, могут включить информацию о достижениях в спорте, о волонтерской деятельности, участии в олимпиадах, а также о наличии дипломов с отличием, приводит слова заместителя министра ТАСС.

Ранее сообщалось, что правительство поддержало проект о бесплатном втором высшем образовании для творческих профессий.

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