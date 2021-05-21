Мишустин одобрил пошлины на вывоз отдельных видов лесоматериалов из России

Фото: Пресс-служба Госдумы

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о введении с 1 июля пошлин в десять процентов на вывоз отдельных видов лесоматериалов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны в пятницу, 21 мая.

— С 1 июля в России вводятся новые пошлины на вывоз лесоматериалов с уровнем влажности, превышающим 22 процента. Для хвойных пород и дуба ставка пошлины составит десять процентов, но не менее 13 и 15 евро за один кубический метр соответственно, — говорится в сообщении.

Экспортные пошлины на бук и ясень также составят десять процентов, но не меньше 50 евро за один кубический метр, отмечает ТАСС.

Ранее эксперт рассказала, как действовать в условиях дефицита древесины.

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