Кинолог рассказал, как уберечь собаку от опасностей на даче

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Собаке на даче могут угрожать насекомые, которые переносят опасные инфекции. Перед тем как отправиться за город, важно сделать своему питомцу прививку. Об этом в пятницу, 21 мая, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, вакцинацию питомца нужно делать, даже если поездка займет всего несколько дней. Дело в том, что на природе собака подвергается очень высокому риску получить инфекционное заражение. Также перед поездкой следует провести обработку от паразитов.

— Иксодовые клещи являются переносчиками ряда опасных заболеваний, таких как пироплазмоз, поэтому так важно вовремя обрабатывать своего питомца. Можно одновременно использовать и инсектоакарицидные, и репеллентные средства, — сказал Голубев.

Эксперт посоветовал надеть на собаку ошейник от блох и паразитов и не снимать его во время всего периода нахождения на даче.

Кроме того, кинолог посоветовал взять с собой все необходимые вещи питомца: корм, любимые лакомства и игрушки, миски для еды и воды, а также лежак. Не стоит оставлять дома и ветеринарный паспорт.

По приезде на дачу стоит внимательно осмотреть участок, убрать все опасные предметы — ядовитые вещества, строительные принадлежности, провода под напряжением и прочее, передает слова кинолога РИА Новости.

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