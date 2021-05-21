Кинолог рассказал, как уберечь собаку от опасностей на даче
Собаке на даче могут угрожать насекомые, которые переносят опасные инфекции. Перед тем как отправиться за город, важно сделать своему питомцу прививку. Об этом в пятницу, 21 мая, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
По его словам, вакцинацию питомца нужно делать, даже если поездка займет всего несколько дней. Дело в том, что на природе собака подвергается очень высокому риску получить инфекционное заражение. Также перед поездкой следует провести обработку от паразитов.
— Иксодовые клещи являются переносчиками ряда опасных заболеваний, таких как пироплазмоз, поэтому так важно вовремя обрабатывать своего питомца. Можно одновременно использовать и инсектоакарицидные, и репеллентные средства, — сказал Голубев.
Эксперт посоветовал надеть на собаку ошейник от блох и паразитов и не снимать его во время всего периода нахождения на даче.
Кроме того, кинолог посоветовал взять с собой все необходимые вещи питомца: корм, любимые лакомства и игрушки, миски для еды и воды, а также лежак. Не стоит оставлять дома и ветеринарный паспорт.
По приезде на дачу стоит внимательно осмотреть участок, убрать все опасные предметы — ядовитые вещества, строительные принадлежности, провода под напряжением и прочее, передает слова кинолога РИА Новости.
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