Актер Фархат Абдраимов скончался на 56-м году жизни

Фото: Борис Кавашкин / ИТАР-ТАСС

Казахстанский актер и продюсер Фархат Абдраимов скончался на 56-м году жизни от обширного инфаркта. Об этом сообщили в киностудии «Казахфильм» в пятницу, 21 мая.

Актер ушел из жизни во время съемок фильма «Больше, чем любовь» в Грузии, отмечается в Instagram-аккаунте студии.

СПРАВКА «ВМ»

Фархат Абдраимов родился в 1966 году в Алма-Ате. Его первой ролью в кино стала картина «Тот, кто нежнее» (1996 год), за нее он был удостоен приза Кинопрессы России как лучший актер года.

Спустя три года его наградили за лучшую мужскую роль на Международном Московском кинофестивале за роль в картине «Фара».