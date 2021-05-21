ФАС предостерегла туроператоров и гостиницы от односторонней отмены туров

Фото: fas.gov.ru/ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предостерегла гостиницы и туроператоров от односторонней отмены бронирований номеров и туров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 21 мая.

— Антимонопольное ведомство совместно с Ростуризмом и Роспотребнадзором выпустили трехстороннее письмо для пресечения недобросовестных практик со стороны средств размещения и туроператоров. Речь идет об односторонней отмене хозяйствующими субъектами бронирования номеров или туров, а также о пересмотре ими условий ранее заключенных договоров на оказание гостиничных и туристских услуг с целью их перезаключения на новых условиях по более высокой цене, — рассказали в регуляторе.

Гостиницы и туроператоры не могут отказываться от исполнения взятых на себя обязательств, чтобы заключить новый договор на более выгодных для себя условиях, отмечается на сайте ФАС.

Ранее сообщалось, что ведомство выпишет штраф «Почте России».

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