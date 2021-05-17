ФАС выпишет штраф «Почте России»

Фото: Пресс-служба «Почты России»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафует «Почту России» за взимание дополнительных надбавок за отправление посылок в труднодоступные районы. Об этом сообщили в ведомстве в понедельник, 17 мая.

Уточняется, что организация взимала дополнительные надбавки в размере 100 процентов за отправку посылок в труднодоступные районы. Предупреждение о недопустимости таких надбавок было направлено в организацию.

— В связи с неисполнением предупреждения в установленный срок ФАС России возбудила дело и признала организацию нарушившей Закон о защите конкуренции, — говорится в сообщении.

В ФАС заявили, что «Почта России» отказалась от взимания надбавки, в результате чего было решено не выдавать предписание об устранении нарушений. Организации был назначен штраф.

Отмена указанной надбавки позволит жителям всех населенных пунктов пользоваться услугами почты на равных условиях, сообщается на сайте ФАС.

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