Число жалоб на незаконный оборот алкоголя в Москве уменьшилось на 50 процентов

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За последние пять лет в столице значительно сократился незаконный оборот алкогольной продукции, а число жалоб на контрафактный алкоголь снизилось на 50 процентов. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщил руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

По его словам, в последние годы борьба с нелегальным алкоголем в столице ведется успешно. О чем и свидетельствуют статистические данные.

— Таким образом, за последние пять лет число жалоб о нарушениях уменьшилось в два раза — с 591 в 2016 году до 295 в 2020-м. За этот период на 60 процентов сократилось количество объектов с нарушениями, а количество изъятой незаконно реализуемой продукции снизилось почти на 30 процентов, — сказал Немерюк.

Также глава департамента отметил, что в столице за указанный период снизилась смертность от некачественного алкоголя на 53 процента.

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