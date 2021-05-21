Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Число жалоб на незаконный оборот алкоголя в Москве уменьшилось на 50 процентов
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Число жалоб на незаконный оборот алкоголя в Москве уменьшилось на 50 процентов

Илья Ашуров

Город

За последние пять лет в столице значительно сократился незаконный оборот алкогольной продукции, а число жалоб на контрафактный алкоголь снизилось на 50 процентов. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщил руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

По его словам, в последние годы борьба с нелегальным алкоголем в столице ведется успешно. О чем и свидетельствуют статистические данные.

— Таким образом, за последние пять лет число жалоб о нарушениях уменьшилось в два раза — с 591 в 2016 году до 295 в 2020-м. За этот период на 60 процентов сократилось количество объектов с нарушениями, а количество изъятой незаконно реализуемой продукции снизилось почти на 30 процентов, — сказал Немерюк.

Также глава департамента отметил, что в столице за указанный период снизилась смертность от некачественного алкоголя на 53 процента.

Читайте также: Крошечное жилье: почему в Москве растет популярность микроквартир

алкогольжалобаоборот товаров
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Тамара знает, кто довел страну до ручки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Святитель Николай: новый взгляд на житие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пионерия спасла бы нас от Керчи и Казани

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Страхи-2021: мы больше не боимся ни войны, ни голода

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Каин и Авель не играли в компьютерные игры

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Десять заповедей советской пионерии

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жажда зрелищ: чем реже мы ходим в музеи, тем лучше

Все мнения
О проекте