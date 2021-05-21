Вирусолог объяснил, почему европейцы охотнее москвичей прививаются от ковида

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Многие москвичи не торопятся c вакцинацией от COVID-19, потому что их сдерживают слухи. Таким мнением с «ВМ» поделился вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

— Распространение слухов и страхов в интернете, известная степень недоверия к вакцинам, основанная на искаженных знаниях. Люди свободнее в своем выборе, чем в недавнем советском прошлом, когда вакцинация проводилась в приказном порядке. Свобода — это хорошо, но в сочетании с недостатком знаний дает тот скромный результат, который мы видим с вакцинацией от COVID-19, — сказал вирусолог.

По словам Аграновского, помочь ситуации в столице могут «положительные стимулы». Россиян стоит убеждать в безопасности вакцин, что прививка от коронавируса дает защиту не только вакцинированному, но и его окружению, пояснил профессор МГУ. Также, по мнению собеседника «ВМ», еще одна задача специалистов — придумать яркую и убедительную кампанию по продвижению вакцинации. В заключение вирусолог отметил, что без прививок от COVID-19 мы будем выходить из эпидемии долго и с большими потерями.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице число привитых ощутимо меньше, чем во многих городах Европы. И это несмотря на то, что столица одной из первых начала масштабную вакцинацию населения от коронавируса.

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