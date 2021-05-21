Власти Таиланда продлили режим строгих ограничений из-за COVID-19 до 31 июля

Фото: pixabay.com

Режим чрезвычайного положения продлили власти Таиланда в связи с пандемией коронавируса до 31 июля. На данный момент от COVID-19 в медицинских учреждениях страны лечатся около 43 тысяч граждан. Из этого числа полторы тысячи человек находятся в тяжелом состоянии.

Местные власти ведут активную программу по вакцинации людей от коронавирусной инфекции. Например, на территории королевства проводятся розыгрыши, победители которых выигрывают украшения, минеральные удобрения и молодых коров.

Накануне стало известно, что строгие ограничения в связи со сложной эпидемической обстановкой ввели и власти Аргентины, отмечает «МИР 24». Как подчеркнул президент Альберто Фернандес, страна на данный момент переживает сложные времена.

Источник: mir24.tv

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Вирусолог объяснил, почему европейцы охотнее москвичей прививаются от ковида