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Власти Таиланда продлили режим строгих ограничений из-за COVID-19 до 31 июля
Фото: pixabay.com

Власти Таиланда продлили режим строгих ограничений из-за COVID-19 до 31 июля

Елена Фролова

В мире

Режим чрезвычайного положения продлили власти Таиланда в связи с пандемией коронавируса до 31 июля. На данный момент от COVID-19 в медицинских учреждениях страны лечатся около 43 тысяч граждан. Из этого числа полторы тысячи человек находятся в тяжелом состоянии.

Местные власти ведут активную программу по вакцинации людей от коронавирусной инфекции. Например, на территории королевства проводятся розыгрыши, победители которых выигрывают украшения, минеральные удобрения и молодых коров.

Накануне стало известно, что строгие ограничения в связи со сложной эпидемической обстановкой ввели и власти Аргентины, отмечает «МИР 24». Как подчеркнул президент Альберто Фернандес, страна на данный момент переживает сложные времена.

Источник: mir24.tv

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вакцинацияпандемияТаиланд
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