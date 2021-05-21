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«Мечтал стать знаменитым»: подруга рассказала о напавшем на учителя подростке в Пермском крае
Фото: Анна Иванцова / Вечерняя Москва

«Мечтал стать знаменитым»: подруга рассказала о напавшем на учителя подростке в Пермском крае

Рафаэль Залян

Юлия Павлушова

Происшествия

Школьник, который напал с ножом на 74-летнюю учительницу в пермских Березниках, был добрым и ранимым человеком. Об этом в пятницу, 21 мая, «Вечерней Москве» рассказала подруга подростка.

По ее словам, 17-летний парень писал стихи и хотел стать знаменитым блогером. Также он интересовался музыкой.

— Мы были близки, он рассказывал, что ему хочется больше внимания к себе со стороны родных, он не чувствует поддержки, им было все равно, что он делает и чем занят, — рассказала собеседница «ВМ».

Девушка считает, что причиной ужасного поступка подростка стали не плохие оценки в школе, а тоска и одиночество. Она отметила, что ему было «очень тоскливо».

Ранее о характере нападавшего рассказала школьница, которая учится с ним в одном потоке.

Читайте также: Появились подробности нападения на учительницу в Пермском крае

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