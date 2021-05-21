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Следователи задержали подозреваемого в убийстве женщины на севере Москвы
Фото: Pixabay

Следователи задержали подозреваемого в убийстве женщины на севере Москвы

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, Ленинградский проспект Карта всех событий

Задержан подозреваемый в убийстве 47-летней женщины на севере столицы. Об этом в пятницу, 21 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Инцидент произошел по адресу Ленинградский проспект, дом 5, строение 2. Напомним, хозяин одной из квартир в данном доме сдавал комнаты в аренду. В какой-то момент мужчина вышел из себя и схватился за нож. Он несколько раз ударил женщину ножом. От полученных травм она скончалась. По данным «ВМ» от рук мужчины также пострадал хозяин квартиры.

В убийстве подозревается знакомый женщины 1997 года рождения.

Юлия Иванова уточнила, что следствие просит суд заключить подозреваемого под стражу.

Ранее «ВМ» сообщала, что мужчина чуть не зарезал приятеля в Новой Москве.

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