Мужчину госпитализировали с переломом шеи на востоке Москвы

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Россия, Москва, улица Сокольнический Вал, 28 Карта всех событий

Мужчину госпитализировали с травмой шеи на востоке столицы. Об этом в пятницу, 21 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел 20 мая около 05:00 в доме, расположенном по адресу улица Сокольнический Вал, 28. На место прибыла бригада скорой помощи и госпитализировала мужчину 1998 года рождения. У него диагностировали перелом шейного отдела.

По данному факту проводится проверка, добавили в пресс-службе.

По словам источника «ВМ», мужчина мог получить травму, прогуливаясь в одном из столичных парков.

Ранее «ВМ» сообщала, что каскадер пострадала на съемках фильма в центре Москвы.

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