Елена Проклова ответила на критику по поводу романа с Олегом Янковским

Фото: instagram/elproklova

Актриса Елена Проклова ответила на критику Игоря Янковского — племянника Олега Янковского, с которым у нее был роман. Этим актриса поделилась со СМИ.

— Олег Янковский подарил мне много счастливых дней. Почему я должна стесняться своей любви? Его родственники имеют право защищать свою честь. Но зачем оценивать чужую жизнь? — цитирует Проклову Starhit.

Актриса добавила, что не держит зла на Игоря Янковского.

Напомним, Актер Игорь Янковский возмутился публичными рассказами Елены Прокловой о ее прошлых романах. Артистка сообщила широкой публике и о связи с его дядей — актером, народным артистом СССР Олегом Янковским. Он заявил, что ему жалко актрису из-за того, что она так открыто высказывается о своих любовных связях.

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